В Ростовской области России эвакуировали 800 человек из-за взрыва боеприпасов и пожара на полигоне (фоторепортаж)

"В 07.45 мск в районе населенного пункта Кузьминки (Ростовская область) при выходе техники одного из подразделений ЮВО из полевого лагеря на плановые занятия по боевой подготовке в результате замыкания электропроводки произошло возгорание внутри самоходной артиллерийской установки. В результате воспламенения произошла детонация боекомплекта САУ", цитирует РИА Новости начальника пресс-службы ЮВО полковника Игорь Горбуля.

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Источник в силовых структурах региона сообщил изданию о трех пострадавших в результате взрыва военнослужащих: двое из них контужены, еще у одного оторван палец.

Также сообщается, что в результате взрыва боеприпасов на Кузьминском полигоне в Ростовской области возник пожар, из-за которого были эвакуированы жители близлежащих населенных пунктов - всего около 800 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия сосредотачивает боевую авиацию и наземные силы на границе с Украиной.