Foreign Policy: Сирийские союзники Турции используют химическое оружие

Фосфорные боеприпасы турецких сил оставляют страшные ожоги на теле мирных сирийцев.

Лояльные к Турции отряды используют боеприпасы с фосфором, которые при контакте с человеческой плотью могут ранить или убить. Химическое оружие используют в ходе турецкого наступления против курдских сил на севере Сирии.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на собственные источники среди курдских отрядов. Они передали изданию фото детей из приграничного города Рас аль-Айн. На их груди и лицах видны химические ожоги от фосфорных боеприпасов. Информацию о применении такого оружия подтвердил изданию и чиновник США.

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Представитель «Сирийского демократического совета в США» Бассам Сакер и секретари департамента здравоохранения этой организации Рапарин Хасн и Манал Мхемед передали Foreign Policy письмо с призывом к международному сообществу провести эвакуацию раненых мирных жителей.

«Турция использует все виды вооружения, включая запрещенные мировым сообществом. И наши медицинские команды не могут эвакуировать мирных жителей», - говорится в письме.

Сакер подтвердил, что упомянутое в нем «запрещенное оружие» - это фосфорные боеприпасы. Отдельно бывший военный медик, который работал в Сирии в 2017-2018 годах, сказал Foreign Policy, что ожоги на фото действительно вызваны химическим оружием. В США знают, что лояльные к Турции силы обвиняют в использовании фосфорных боеприпасов. Об этом изданию сказал неназванный американский чиновник.

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«Международное сообщество привлечет к ответственности Турцию за преступления, которые она совершила против курдов», - сказал собеседник издания. В Департаменте обороны США отказались комментировать ситуацию.

Пока нет официального подтверждения того, что лояльные силы Турции в Сирии применяют фосфорные боеприпасы. Военное применение такого оружия не запрещено. Однако, международный закон запрещает использовать ее в гражданских районах.