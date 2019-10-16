В Лондоне выбрали лучшие фотографии дикой природы за 2019 год (фото)

Главный приз получил снимок тибетской лисицы и сурка.

Во вторник, 15 октября, в Лондоне на торжественной церемонии в Музее естествознания назвали имена победителей конкурса «Лучший фотограф дикой природы 2019».

Об этом пишет Forbes.

Читайте такжеНазваны победители конкурса "Фотограф-натуралист года" (фото)Отмечается, что главный приз получила фотография китайского фотографа Йонкин Бао Момент, который сфотографировал тибетскую лисицу и сурка за секунду до начала схватки. Снимок был сделан ранней весной в горах Циляньшань.

«Снимок сочетает в себе комичность и чудовищность ситуации одновременно. С фотографической точки зрения был пойман просто идеальный момент... Выразительность поз держит вас в замешательстве, и нить энергии между поднятыми лапами, кажется, держит главных героев в идеальном равновесии», – сказал председатель жюри Роз Кидман Кокс.

Всего награды получили 20 лучших фотографий дикой природы в различных категориях.

Ранее УНИАН сообщал, как фотограф зафиксировал на видео столкновения метеорита с Юпитером.