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Фотограф запечатлел на видео столкновение метеорита с Юпитером

14:11, 08 августа 2019
Наука и IT
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Вспышка от удара хорошо видна на огромном диске планеты / фото: Twitter/Chappel Astro

Соответствующее видео он выложил в Twitter.

Вспышка от удара хорошо видна на огромном диске планеты, что позволяет сделать вывод о значительном размере метеорита.

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Как сообщает Naked Science, из-за своей массы этот газовый гигант имеет колоссальную силу притяжения. Поэтому его атмосферу постоянно «атакуют» метеориты, а иногда и космические аппараты.

Очень редко в планету врезаются крупные объекты, такие как комета Шумейкеров-Леви или объект, столкнувшийся с планетой в июле 2009 года. Всего в истории наблюдений зафиксировано семь случаев, когда астрономам удалось запечатлеть столкновения крупных объектов с Юпитером.

Но 7 августа любитель астрофотографии по имени Итан Чаппел, наблюдая за Юпитером, смог поймать восьмое в истории столкновение небесного тела с планетой.

Сама вспышка длилась, по словам фотографа, всего несколько секунд. По своим размерам след от вхождения объекта в атмосферу очень похож на столкновение, зафиксированное в сентябре 2012 года. Объект, который тогда вошел в атмосферу Юпитера, был более 30 метров в поперечнике.

По предварительным расчетам, удар был слишком слаб, чтобы оставить заметный шрам в облаках газового гиганта.

Как сообщал УНИАН, над территорией Австралии за короткий промежуток времени пролетели два крупных метеорита. Оба небесных тела озарили небо яркими вспышками света. 

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Теги: #метеорит#Юпитер