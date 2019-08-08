Фотограф запечатлел на видео столкновение метеорита с Юпитером

По словам фотографа, вспышка длилась всего несколько секунд.

Фотограф запечатлел на видео столкновение метеорита с самой большой планетой Солнечной системы Юпитером.

Соответствующее видео он выложил в Twitter.

Вспышка от удара хорошо видна на огромном диске планеты, что позволяет сделать вывод о значительном размере метеорита.

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Как сообщает Naked Science, из-за своей массы этот газовый гигант имеет колоссальную силу притяжения. Поэтому его атмосферу постоянно «атакуют» метеориты, а иногда и космические аппараты.

Очень редко в планету врезаются крупные объекты, такие как комета Шумейкеров-Леви или объект, столкнувшийся с планетой в июле 2009 года. Всего в истории наблюдений зафиксировано семь случаев, когда астрономам удалось запечатлеть столкновения крупных объектов с Юпитером.

Но 7 августа любитель астрофотографии по имени Итан Чаппел, наблюдая за Юпитером, смог поймать восьмое в истории столкновение небесного тела с планетой.

Сама вспышка длилась, по словам фотографа, всего несколько секунд. По своим размерам след от вхождения объекта в атмосферу очень похож на столкновение, зафиксированное в сентябре 2012 года. Объект, который тогда вошел в атмосферу Юпитера, был более 30 метров в поперечнике.

По предварительным расчетам, удар был слишком слаб, чтобы оставить заметный шрам в облаках газового гиганта.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8 — Chappel Astro (@ChappelAstro) August 8, 2019

Как сообщал УНИАН, над территорией Австралии за короткий промежуток времени пролетели два крупных метеорита. Оба небесных тела озарили небо яркими вспышками света.