Польша и Германия не видят оснований для ослабления санкций против РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава польского правительства Эва Копач после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Варшаве.

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"Между нами царит согласие в контексте оценки ситуации и главных принципов политики в отношении Украины и России. Считаем, что сейчас нет оснований, чтобы ослабить санкции против РФ",- сказала она.

По словам Эвы Копач, Украина должна находиться под "особой опекой" стран Запада.

Она отметила, что в мае Польша отправит первую организованную совместно с Германией гуманитарную помощь для Украины.