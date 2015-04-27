Польша и Германия не видят оснований для ослабления санкций против РФ
16:52, 27 апреля 2015Мир
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Польша и Германия не видят оснований для ослабления введенных против Российской Федерации санкций из-за агрессии против Украины.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава польского правительства Эва Копач после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Варшаве.
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"Между нами царит согласие в контексте оценки ситуации и главных принципов политики в отношении Украины и России. Считаем, что сейчас нет оснований, чтобы ослабить санкции против РФ",- сказала она.
По словам Эвы Копач, Украина должна находиться под "особой опекой" стран Запада.
Она отметила, что в мае Польша отправит первую организованную совместно с Германией гуманитарную помощь для Украины.
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