Украинцы в войне с Россией гибнут за Евросоюз – премьер Польши

Граждане Украины в войне с Россией гибнут за Европейский Союз и европейское будущее своей страны.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом глава польского правительства Эва Копач заявила в интервью TVP Info.

"Мы должны выйти на взвешенную позицию, чтобы в первую очередь позаботиться о безопасности своего государства и своих граждан, и в то же время бороться за то, за что сейчас борется Украина, впервые реально проливая кровь за Европейский Союз или за европейскую интеграцию", - сказала она.

Копач напомнила, что еще во время массовых акций протеста в Киеве зимой 2013-2014 гг. украинцы гибли за европейское будущее страны и заявила, что нужно с уважением отнестись к их выбору.

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"К этому решению, их суверенному решению, нужно отнестись с уважением", - сказала Копач, отметив, что необходимо осуждать тех, кто этого не делает.

Она также назвала ситуацию в Украине самым глубоким кризисом в Европе со времен завершения «холодной войны».