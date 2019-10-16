Турецкое наступление в Сирии: вице-президент США срочно отправляется в Анкару для переговоров

США хотят вернуть ситуацию «в нормальное русло», главный элемент этого — прекращение огня.

Вице-президент США Майк Пенс в течение 24 часов вылетит в Анкару, чтобы убедить турецкие власти остановить наступление на севере Сирии против курдов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного администрации президента США Дональда Трампа.

По словам чиновника, Соединенные Штаты продолжат оказывать на Турцию дипломатическое давление в частности дополнительными санкциями, чтобы заставить прекратить военную операцию в Сирии.

Вашингтон считает, что наступление Анкары вызвало «беспорядок» в относительно спокойной северной части Сирии.

США хотят вернуть ситуацию «в нормальное русло», главный элемент этого — прекращение огня.

«Под прекращения огня я имею в виду, что силы на земле перестают двигаться. Конечно, турецкие силы, но я думаю, что мы, вероятно, могли бы говорить и о Силе демократической Сирии (курдские союзники США — ред.)», — сказал представитель администрации.

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Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами и пригрозил Анкаре санкциями.