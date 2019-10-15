Трамп раскрыл детали санкций против Турции из-за ее действий в Сирии

Пошлина на турецкую сталь увеличена на 50 процентов, торговая сделка с Анкарой сорвана, о дальнейших санкциях будет объявлено в скором времени.

Соединенные Штаты Америки вводят санкции в отношении Турции из-за военной операции, которую Анкара начала в Сирии, и которая не пользуется поддержкой ни США, ни Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, опубликованном в соцсети Twitter.

Согласно заявлению, санкции коснутся "действующих и бывших официальных лиц Турции", а также тех, кто способствовал "дестабилизирующим действиям Турции на северо-востоке Сирии". Помимо финансовых мер, предусмотрены также блокировка собственности и запрет на въезд в США для тех, кто попадет в санкционный список.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

В качестве экстренных мер Соединенные Штаты увеличат до 50 процентов пошлину на турецкую сталь, а также откажутся от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой "на сумму в сто миллиардов долларов".

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Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами и пригрозил Анкаре санкциями.