Члены ЕС единогласно осудили Турцию за наступление в Сирии

В связи с военной операцией Анкары на севере Сирии главы МИД стран - членов Евросоюза обязались на встрече в Люксембурге воздержаться от того, чтобы в будущем выдавать разрешения на поставки оружия в Турцию.

Министры иностранных дел стран - членов Евросоюза единогласно осудили наступательную операцию Турции на севере Сирии.

"Мы считаем неправильным то, что делает Турция", - заявила в понедельник, 14 октября, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини в Люксембурге, пишет DW.

По словам главы европейской дипломатии, ЕС считает Турцию важным партнером, однако существуют четкие пункты, в которых позиции Брюсселя и Анкары расходятся, как, например, в вопросе военного вторжения на севере Сирии.

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При этом главы МИД стран ЕС решили отказаться от идеи ввести оружейное эмбарго против Турции. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) объяснил это большим объемом технических формальностей, необходимых для такого шага. Вместо этого страны ЕС обязались прекратить давать добро на экспорт оружия в Турцию.

"Ключевую роль играет тот факт, что мы не поддерживаем это военное вторжение посредством новых поставок вооружений. Это то, что действует непосредственно", - заявил Мас. По его словам, отсутствие одобрения поставок оружия в Турцию - это "четкий сигнал" неприятия того, что происходит сейчас на севере Сирии.