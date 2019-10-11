"Мощная модель конспирации": генерал рассказал о деятельности секретного подразделения ГРУ РФ в Европе

Как пояснил генерал, в подобных структурах используются различные методы "зашифровки".

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.), генерал армии Николай Маломуж рассказал о том, что подразделения спецслужб Российской Федерации, которые действуют на территории западных стран, "очень закрытые и очень автономные".

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"Существует мощная модель конспирации, поэтому даже сами их работники не обладают глубинной информации о деятельности всех подразделений", – сказал он «Обозревателю», комментируя информацию The New York Times об элитном спецподразделении Главного разведывательного управления (ГРУ) России.

Как пояснил генерал, в подобных структурах используются различные методы "зашифровки". Так, один и тот же отдел может иметь разные номера и названия "в полевом, в оперативном формате и внутри этих структур". Подразделение может быть "зашифровано" под воинскую часть или размещаться на базе деловых, общественных или международных организаций.

По словам Маломужа, в Европе действует много таких подразделений, каждый из них закреплен за определенным регионом, имеет свои задачи и использует определенные методы работы.

В целом их задачи сводятся к "глубинной работе по изучению политической ситуации в стране, поиска подхода к руководству и к политическим силам, включая и действующую власть, и оппозиционные силы, к проведению спецопераций, в частности в отношении лиц, которых РФ считает источником опасности", – пояснил генерал.

Комментируя информацию о том, что якобы спецподразделение ГРУ №29155 ответственно за организацию покушения на экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, имеет отношение к смене правящих кругов в Молдове, к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, попытке госпереворота в Черногории, генерал заверил: "Все эти операции не могло осуществить одно подразделение. Это просто обобщение".

Ранее в The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщили, что в ГРУ России якобы существует элитное подразделение, который "проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы". Называется номер подразделения – 29155, и имя его главы – генерал Андрей Аверьянов.