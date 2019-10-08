В Европе действует сверхсекретное подразделение российского ГРУ – NYT
Сверхсекретное подразделение российской разведки проводит дестабилизирующие операции на Западе.
Об этом сообщает The New York Times.
Как сообщает издание, сначала была попытка дестабилизации в Молдавии, затем две попытки убийства торговца оружием в Болгарии, после - попытка госпереворота в Черногории, и наконец в прошлом году - отравление Скрипалей в Великобритании.
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Западные спецслужбы пришли к выводу, что все эти спецоперации являются частью скоординированной и продолжающейся кампании российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Европе.
Для выполнения этой глобальной задачи была создана сверхсекретная группа из элитных сотрудников спецслужб, специализирующихся на убийствах, саботаже и подрывной деятельности, - отдел 29155. О его существовании не знают многие даже внутри ГРУ.
В отличие от большинства других сотрудников российской военной разведки, члены группы 29155 свободно посещают европейские страны, а некоторые из них - награжденные ветераны афганской, чеченской и украинской воин.
По данным NYT, оперативники группы 29155 действуют как минимум на протяжении последних десяти лет, но идентифицировали их западные спецслужбы после неудавшейся попытки госпереворота в Черногории в 2016 году, которая включала в себя сговор с целью убийства премьер-министра страны и захват здания парламента.
Вплотную деятельностью отдела 29155 западные спецслужбы занялись только после попытки убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери сотрудниками ГРУ Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным.
Как сообщал УНИАН, на территории Норвегии заметили тактические группы российского спецназа, которые действовали как в Шпицбергене, так и на материковой части страны.