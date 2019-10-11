В Уганде хотят ввести смертную казнь за гомосексуализм

По существующему законодательству Уганды гомосексуальность наказывается пожизненным заключением.

Министр Уганды по вопросам этики и добросовестности Саймон Локодо планирует вновь ввести на рассмотрение закон о смертной казни для гомосексуалов, отмененный Конституционным судом в 2014 году, сообщает «Би-би-си».

По заявлению Локодо, любой, кто вовлечен в пропаганду гомосексуальности, должен быть признан преступником и приговорен к смерти.

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В феврале 2014 года президент Уганды Йовери Мусевени подписал законопроект об ужесточении мер наказания для гомосексуалов. В августе того же года Конституционный суд отменил этот закон, так как он был принят без требуемого кворума.

Локодо утверждает, что новый законопроект, который будет представлен в ближайшие недели, без труда получит поддержку необходимых двух третей состава парламента.

По существующему законодательству Уганды гомосексуальность наказывается пожизненным заключением.