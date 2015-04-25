Германия запретила путинским "Ночным волкам" въезд на свою территорию

Вслед за властями Польши, правительство Германии предупредило о запрете въезда в страну членам российского байкерского клуба "Ночные волки", который организовывает мотопробег Москва-Берлин.

Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных и внутренних дел страны, обнародованном в субботу, 25 апреля, сообщает DW со ссылкой на AFP.

В заявлении указывается на возможные "угрозы для общественной безопасности и порядка в Германии". А если существует предположение относительно таких угроз, "мы имеем право и обязанность принять все необходимые средства, чтобы адекватно противостоять этим рискам".

К таким средствам представители министерств отнесли "препятствование иностранцам во въезде в Германию", а также "адекватные полицейские средства в Германии". В частности, отмечается в заявлении, визы уже полученные путем предоставления ложных данных, будут аннулированы.

В документе также выражается сомнение, что мотопробег будет способствовать цели "усиление германо-российских отношений", отмечает Немецкая волна.

Читайте такжеОфис Меркель попросил МИД Германии аннулировать визы байкерам Путина - СМИТем временем десятки байкеров из прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки" в субботу отправились в мотопробег Москва-Берлин. Мотоциклисты решили ехать несмотря на запрет на въезд со стороны Германии и Польши.

Байкеры собрались в субботу утром на окраине Москвы. По словам организаторов, около 30 байкеров планируют проехать весь маршрут до Берлина, но пока непонятно, как они это сделают. Много мотоциклистов признались, что не смогли получить шенгенские визы, а лидер клуба Александр Залдостанов отметил, что его паспорт еще в посольстве, не уточнив, какой страны.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 апреля, министерство иностранных дел Польши официально сообщило об отказе группе российских мотоциклистов во въезде в страну.