Польша не пустит на свою территорию пробег байкеров-националистов из клуба "Ночные волки"

Об этом говорится в заявлении МИД Польши, которое есть в распоряжении УНИАН.

"Основанием для принятия такого решения послужило отсутствие необходимой точной информации о плане пребывания группы в Польше, о точные трассы проезда и о месте ночевки членов клуба. Эти данные были необходимы для обеспечения должной безопасности участников рейда и соответствующей организации мероприятия", - пояснил пресс-секретарь МИД Марчин Войчеховский.

Кроме этого, согласно сообщению, российская сторона проинформировала Польшу о запланированном мероприятии слишком поздно - "менее чем за неделю до него".

Читайте такжеГермания аннулирует шенгенские визы российским "Ночным волкам" - МИД ПольшиПо словам Войчеховского, МИД Польши официально проинформировал Посольство РФ о своем решении сегодня.

В то же время пресс-секретарь МИД отметил, что Польша дала согласие на другие мероприятия, организованные российской стороной в стране по случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны, в частности рейд реконструкционной группы, рейд ветеранов и рейд мотоциклистов в рамках делегации Калиниградской области к Браневу.

Как сообщал УНИАН, ранее представители польской власти назвали запланированный рейд "Ночных волков" из Москвы до Берлина провокацией и заявили, что окончательное решение об их въезде в Польшу примут пограничники.