В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой: много погибших и пострадавших (видео)
В результате крушения самолета времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») в США погибли семь человек.
Об этом сообщает телеканал WTIC-TV со ссылкой на источники.
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Инцидент произошел в аэропорту города Хартфорд, штат Коннектикут. По предварительным данным, бомбардировщик врезался в одно из зданий аэропорта.
Отмечается, что еще семеро получили тяжелые ранения. Они были доставлены в близлежащие больницы, трое из них находятся в критическом состоянии.
По данным портала Aviation Safety, самолет столкнулся с землей, когда пытался вернуться в аэропорт. Отмечается, что его бортовой номер N93012 принадлежит частному некоммерческому фонду The Collings Foundation, занимающемуся сохранением истории автомобилей и авиации.
Boeing B-17 Flying Fortress - первый серийный американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Самолет начал проектироваться в 1934 году, всего было построено более 12,7 тысячи таких самолетов различных модификаций.
Как сообщал УНИАН, в швейцарском кантоне Вале на перевале Симплон легкомоторный самолет упал и загорелся, в результате чего погибли три человека, включая ребенка.