В Альпах разбился легкомоторный самолет: три человека погибли

В результате происшествия погиб пилот и два пассажира: взрослый и ребенок.

В швейцарском кантоне Вале на перевале Симплон легкомоторный самолет упал и загорелся, в результате чего погибли три человека, включая ребенка.

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Об этом сообщает местное издание Le Nouvelliste со ссылкой на полицию, передает РБК.

По данным полиции, самолет взлетел с аэродрома в 9:00 по местному времени, а разбился около 10:25. Уточняется, что легкомоторный самолет направлялся в Италию.

В результате происшествия погиб пилот и два пассажира: взрослый и ребенок.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в результате столкновения вертолета со сверхлегким самолетом в небе над Майоркой погибли семь человек.