цей матеріал доступний українською

В Альпах разбился легкомоторный самолет: три человека погибли

22:00, 25 августа 2019
Мир
16 0
Легкомоторный самолет направлялся в Италию / фото УНИАН

В швейцарском кантоне Вале на перевале Симплон легкомоторный самолет упал и загорелся, в результате чего погибли три человека, включая ребенка.

Читайте такжеПоявилось видео крушения вертолета с россиянами в Греции (видео)

Об этом сообщает местное издание Le Nouvelliste со ссылкой на полицию, передает РБК.

По данным полиции, самолет взлетел с аэродрома в 9:00 по местному времени, а разбился около 10:25. Уточняется, что легкомоторный самолет направлялся в Италию.

В результате происшествия погиб пилот и два пассажира: взрослый и ребенок.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в результате столкновения вертолета со сверхлегким самолетом в небе над Майоркой погибли семь человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #крушение самолета#Альпы