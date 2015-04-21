Российский военный корабль вновь вторгся в исключительную экономическую зону Латвии

Об этом говорится в Твиттере Национальных вооруженных сил Латвии, пишет Украинская правда.

"Вооруженные силы 21 апреля зафиксировали в исключительной экономической зоне на расстоянии около 5 морских миль от территориальных вод Латвии сопроводительный корабль ВМС РФ "Bira"", - говорится в сообщении.

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Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострение отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют неподалеку от воздушных и морских границ Балтии.

При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.