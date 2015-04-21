Шотландские националисты не исключают проведения второго референдума о независимости

Об этом заявила лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен, передает LB.ua со ссылкой на The Daily Mail.

"Это может заставить Эдинбург покинуть ЕС против его воли. Местные жители по всей Шотландии поднимут протесты, чтобы пересмотреть вопрос о выходе страны из состава Великобритании. Это произойдет вне зависимости от того, предложу я им это или нет", - заявила она.

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Голосование по вопросу о независимости Шотландии состоялось 18 сентября 2014 года. Около 55% участников референдума высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмеронпообещал расширить полномочия Шотландии.

В январе 2013 года Кэмерон заявил, что поставит на голосование вопрос о членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе до 2017 года, если его Консервативной партии удастся одержать победу на парламентских выборах 7 мая 2015 года.

Вопрос о референдуме по вопросу о членстве Великобритании в ЕС уже поднимался в 2011 году. Тогда депутаты, среди которых большинство были лейбористами и либеральными демократами, отклонили его проведение. Против референдума выступил и сам Кэмерон, аргументируя это тем, что время выбрано неудачно, а Европа находится в глубоком кризисе.

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Великобритания присоединилась к Евросоюзу в 1973 году. Тем не менее, страна сохранила собственную национальную валюту и отказалась входить в Шенгенское безвизовое пространство.