Bloomberg: Украина должна не позволить Трампу втянуть ее во внутреннюю политику США

Американские президентские выборы могут стать одним из крупнейших дипломатических вызовов для нового правительства в Киеве.

Новый президент Украины, вероятно, считал, что Владимир Путин станет для него крупнейшим дипломатическим вызовом. Но через пять месяцев после избрания именно Дональд Трамп затянул его на опасную территорию международной политики.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что президента Владимира Зеленского втянули в шторм, который разгорелся перед президентскими выборами в США, запланированным на 2020 год. Все из-за его телефонного разговора с Трампом, которая состоялся в июле. СМИ пишут, что Трамп во время него якобы постоянно требовал от украинского лидера открыть расследование против сына главного кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена.

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Ситуация очень неудобная. США стали главным донором Украины после свержения пророссийского режима в 2014 году. Они оказывали финансовую и военную помощь. Момент, в который вспыхнул скандал, тоже неудачный. Ведь Зеленский на этой неделе отправится в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН. Во время этого визита он собирается встретиться с Трампом.

Украина, которая уже стала причиной наибольшего напряжения в отношениях между США и Россией со времен Холодной войны, оказалась в фокусе амбиций американского президента переизбраться в следующем году. В воскресенье Дональд Трамп признал, что обсуждал вопрос Байдена с Зеленским. Однако, он заметил, что его только беспокоит коррупция. Издание пишет, что Зеленский, который одержал блистательную победу в апреле, должен вести себя очень осторожно.

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Bloomberg отмечает, что президентство нового украинского лидера взяло хороший старт. Гривня попала в список валют с наилучшими показателями этого года. Также Зеленский смог договориться с Путиным об обмене заключенными. А дипломаты начали говорить о шансе договориться о мире. Опросы показывают, что Зеленский пользуется высокой поддержкой.

Но скандал вокруг Трампа может стать самым большим вызовом для президента Украины из-за чрезвычайной партийности американской политики. Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси в воскресенье предостерегла о «страшном новом разделе беспредела, который приведет нас на совершенно новый этап расследования».