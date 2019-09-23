Washington Post: Скандал вокруг Украины может стать худшим для Трампа

Американский президент, похоже, нарушает конституцию своей страны, и никто не решается его остановить.

Мафиози не обязательно кричать: «Заплати или мы уничтожим твою лавку», - чтобы быть виновным в вымогательстве. Сигнал будет достаточно четким, даже если он просто скажет: «Хорошая лавка. Будет жаль, если с ней что-то случится». Особенно, если совместить эти слова со знанием владельца о том, что мафия сделала со всеми, кто ей не заплатил.

Аналогичным образом президенту Дональду Трампу не нужно было говорить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому: «Обвини Джо Байдена в коррупции или больше никогда не получишь помощь от США». Хватило и того, что 25 июля американский президент во время телефонного разговора с Зеленским восемь раз призвал его начать расследование против Байдена, а после этого заморозил 250 миллионов долларов, выделенных на помощь армии Украины. Об этом пишет Washington Post.

Издание отмечает, что украинская сторона поняла сигнал не зависимо от того, насколько откровенно была изложена его суть.

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«Очевидно, что Трамп теперь ищет компромат для дискредитации своего оппонента Байдена, чтобы взять реванш за друга Пола Манафорта, который был приговорен к семи годам в тюрьме», - сказал неназванный украинский чиновник в интервью Daily Beast.

Все детали ситуации остаются неизвестными, потому что Белый дом упорно держит их в тайне. Но теперь известно, что это может стать самым поразительным разоблачением нарушения со стороны Трампа с 9 мая 2017 года, когда он уволил директора ФБР Джеймса Коми за нежелание закрыть расследование дела о связях с Россией.

«В 2016 году кандидат в президенты Дональд Трамп использовал иностранную силу для вмешательства в американские выборы в его пользу («Россию, если вы еще слушаете...»). В 2019-м Трамп, похоже, использует всю силу своей администрации для вымогательства от иностранного лидера вмешательства в следующие выборы в США. Последнее гораздо более вопиющее, чем первое. Трудно представить более яркий пример «преступления на высоком уровне и проступка». Если в мире существует хоть какая-то справедливость, это должно было стать переломным моментом. Демократы должны были найти смелость пойти на импичмент, а республиканцы с достоинством перестать защищать то, что нельзя оправдывать», - пишет издание.

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Но вместо этого происходит повторение предыдущих скандалов, связанных с дерзостью Трампа, угодливостью республиканцев и гибкостью демократов. Трамп в воскресенье признал, что он сказал Зеленскому открыть дело против главного кандидата от Демократической партии. Но при этом с типичной ирраціональностю он заявил, что скандал вокруг ситуации – это выдумка «паршивых СМИ». Он обвинил того, кто раскрыл всю историю, в шпионаже против него и назвал себя жертвой «безумного глубокого государства». Хотя генеральный инспектор, который признал обвинения справедливыми, был назначен самим Трампом. После этого действующий президент США начал вдвое чаще обвинять Байдена в коррупции, хотя эти заявления были опровергнуты украинскими властями и независимыми журналистами. Впрочем, Трамп использовал это для того, чтобы распространить грязные сплетни в обществе.

Его личный адвокат Рудольф Джулиани решился даже сравнить Джозефа Байдена с вице-президентом Спиро Агню, который ушел в отставку после обвинений во взяточничестве, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. Подобно Джозефу Маккарти, который рассказывал о своем «тайном списке» коммунистов в Госдепартаменте, Джулиани заявил о наличии у него документов, доказывающих его ложь. Но он не будет их публиковать.

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Трамп и Джулиани хорошо знают, что правдивость их фальшивых заявлений не имеет значения. Все равно найдутся люди, которые в это поверят. В конце концов, работает целая «права» медиа-машина. Организация Media Matters for America заметила, что Fox News игнорировал скандал вокруг Украины, потом называл его «чистым нонсенсом» и попыткой отвлечь внимание от замечательных успехов Трампа. Канал называл того, кто разоблачил историю, «подонком глубокого государства», а телефонный разговор с Зеленским выставлял как пример великолепного стиля Трампа в ведении переговоров.

Издание пишет, наиболее сумасшедшую трактовку скандала предложил «фактический министр пропаганды Трампа» журналист Шон Ханнити. Он утверждал, что действия действующего президента блекнут в сравнении с поведением Барака Обамы, который в 2012 году пообещал Дмитрию Медведеву большую американскую гибкость в заключении сделок после российских выборов. Но это можно было бы сравнивать только в том случае, если бы Обама сказал тогдашнему российскому президенту: «Я буду более гибким, если дашь мне грязь на Митта Ромни». Но все было совсем не так.

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Республиканцы постоянно критиковали Обаму за то, что он якобы предал американский народ. А теперь большинство из них стратегически замолчали, когда нужно выступить на защиту верховенства закона против самого коррумпированного президента США в истории. Не зависимо от того, будут или не будут демократы требовать импичмент, Трамп дал понять, что он продолжит атаковать американскую конституцию. А республиканцы, которые традиционно хвалятся своей верностью этой конституции, будут лишь поощрять его.