Bloomberg: Трамп пытается с помощью Украины потопить Байдена на выборах

Но дела сына бывшего вице-президента США не смогут стать громким скандалом, который подорвет его позиции.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа пытается создать шум вокруг истории о том, что бывший вице-президент США Джо Байден вмешивался в политическую жизнь Украины, чтобы помочь бизнесу своего сына. Но данные украинских документов указывают на невероятность такого эпизода из-за несостыковок в хронологии.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника, который описал детали политической динамики в начале 2016 года, когда Байден пригрозил Киеву остановить передачу финансовой помощи, если он не начнет бороться с коррупцией. Главным требованием вице-президента США тогда было уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина из-за его неэффективности.

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Эта история вновь привлекла к себе внимание на прошлой неделе из-за того, что Шокин вел расследование против газовой компании, в которой сын вице-президента США Хантер Байден занимал высокую должность. Кроме того, он получил существенные суммы от фирмы. Возникает вопрос относительно потенциального конфликта интересов в деятельности Джо Байдена в Украине. Поэтому адвокат Трампа Руди Джулиани призвал расследовать ситуацию. Но, как замечает Bloomberg, он не заметил одну важную деталь. Во времена, когда Байден выдвинул свой ультиматум в отношении генпрокурора, расследование против компании Burisma Holding, которая принадлежит Николаю Злочевскому, уже не функционировала. Это подтвердил изданию бывший украинский чиновник Виталий Касько, который занимал должность заместителя генпрокурора Украины.

«Никто из США не давил и не требовал закрытия дела против Злочевского», - сказал он, добавив, что компания была заморожена украинскими прокурорами в 2014 и в течение всего 2015 года.

Слова бывшего украинского чиновника портит одну из политических интриг перед избирательным сезоном 2020 года. Они разрушают идею о том, что Байден, который теперь стал главным кандидатом в президенты от Демократической партии, якобы пытался устранить генпрокурора, угрожавшего компании его сына. Зато утверждение Касько соответствуют заявлениям самого экс-вице-президента США о том, что он добивался устранения Шокина из-за его неспособности подавить коррупцию. Согласно публичным отчетам и внутренним документам Генеральной прокуратуры Украины, чиновники США больше года жаловались на то, что украинская прокуратура не помогает в международном расследовании против Злочевского.

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Издание пишет, что нынешний генпрокурор Юрий Луценко встречался с адвокатом Трампа Руди Джулиани в начале 2019 года. Они обсудили расследование против компании Burisma, что подтвердила пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган. Она также отметила, что Генпрокуратура не возобновляла дело против Burisma или Злочевского. Это противоречит статье New York Times о том, что украинские прокуроры якобы проверяют выплату миллионов долларов от Burisma компании, которая связана с Хантером Байденом.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, заменит Луценко своим кандидатом на должности генпрокурора. За время президентства Петра Порошенко в Украине не были выдвинуты никакие обвинения против коррумпированных чиновников.

Джулиани активно продвигает идею расследования дел Байдена в Украине. Он настаивает, что конфликт интересов «слишком очевиден, чтобы его игнорировать». Сам президент Дональд Трамп тоже повторил это утверждение на фоне того, что Байден стал одним из главных претендентов на роль кандидата от демократов на выборах.