Fox News: Автор статьи о «темных делах» Байдена в Украине стала пресс-секретарем Зеленского

Газета New York Times признала наличие «конфликта интересов» в ситуации с назначением Юлии Мендель.

Репортер-фрилансер, которая помогала New York Times с написанием статьи о якобы сомнительных связях бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в Украине, теперь вошла в состав администрации нового украинского президента.

Юлия Мендель объявила в понедельник, что ее кандидатуру выбрали на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского. Она назвала это «большой честью» и пообещала, что администрация будет «как можно более прозрачной», пишет Fox News.

Однако, она же выступила соавтором репортажа New York Times от первого мая. В нем была описана роль сына экс-вице-президента США Хантера Байдена в украинской газовой компании, которая фигурировала в антикоррупционном расследовании в Украине. Также в статье рассказывалось, что сам бывший вице-президент якобы использовал свое влияние, чтобы заставить украинского Генпрокурора уйти в отставку и остановить следствие. Эту историю использовал против Байдена действующий президент США Дональд Трамп и его сторонники.

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В New York Times признали «конфликт интересов». Пресс-секретарь издания сказал Fox News, что газета не знала о том, что ее киевский автор подала заявку на высокую должность в Украине, еще до того, как написать свою последнюю статью для газеты. Критики осудили внезапную смену работы Мендель, а некоторые из них назвали этот эпизод «ужасно проблематичным».

«На прошлой неделе New York Times узнало, что третьего мая она подала заявку на должность пресс-секретаря президента Украины и теперь получила ее», - сказала директор New York Times по вопросам коммуникаций Ари Айзекмен Бевакуа.

«В мае Мендель написала одну статью для New York Times о роспуске парламента, будучи кандидатом на правительственную должность. Если бы она сообщила редакторам о своей заявке относительно работы, они бы не дали ей этого задания. И мы бы прекратили работать с ней немедленно, учитывая серьезный конфликт интересов. Все репортеры включительно с фрилансерами, должны соответствовать нашим критериям журналистской этики», - добавила она.

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Вместе с тем, представительница New York Times отметила, что «редакторы уверены, что несмотря на конфликт, о котором следовало сообщить, ее репортажи включительно со статьей о Хантере Байдене были честными и точными».