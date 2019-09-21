Мэр Нью-Йорка отказался от участия в выборах президента США

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио отказался от участия в выборах президента США в 2020 году в качестве кандидата от Демократической партии.

Об этом он заявил в интервью программе Morning Joe на телеканале NBC, передает zn.ua.

"Я чувствую, что сделал все возможное для этих первичных выборов, и сейчас явно не мое время, поэтому я собираюсь закончить свою президентскую кампанию", - объяснил Де Блазио.

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Де Блазио объявил о вступлении в президентскую гонку в США в мае. The Wall Street Journal сообщал, что результаты опроса показывают низкий уровень поддержки Де Блазио избирателями-демократами. Другой опрос, проведенный в марте Университетом Куиннипака, показал, что 76% избирателей Нью-Йорка были против, чтобы Де Блазио баллотировался в президенты.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в мае мэр Нью-Йорка демократ Билл Де Блазио принял решение участвовать в выборах президента США в 2020 году.