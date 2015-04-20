The New York Times: твердая позиция Европы в отношении Google

16:28, 20 апреля 2015
Мир
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Обвинение в антимонопольной жалобе Европейской комиссии против Google можно относительно легко объяснить - компания пыталась привлечь людей к своему сервису, предоставляющему услуги по сравнению товаров. Но будет не просто доказать, что тактика компании Google на самом деле вредит ее конкурентам - или наносит ущерб потребителям, ограничивая их выбор.

REUTERS

Об этом говорится в редакционной статье под названием «Твердая позиция Европы в отношении Google», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Комиссар ЕС по вопросам конкуренции, Маргрет Вестагер, на прошлой неделе обвинила Google в том, что они наносят ущерб конкурирующим предприятиям, делая их сайты труднодоступными, когда покупатели ищут продукцию. Поскольку Google получил более 90 процентов рынка по интернет-поиску в большинстве европейских стран, г-жа Вестагер говорит, что компания нарушила антимонопольные правила Европейского Союза.

Когда пользователи ищут продукт, скажем, мебель, страница результатов показывает ряд ячеек вверху, где отображаются различные продавцы, предлагающие этот предмет, вместе с ценами. Google часто ставит свою службу под названием Google Shopping перед ссылками других сервисов по сравнительным покупкам. Розничные торговцы платят Google, если пользователь нажимает на ссылку с их продукцией на сайте Google. Некоторые из критиков Google, сравнивают подобные действия с усилиями Microsoft, которые установили веб-браузер Internet Explorer на всех компьютерах, используя операционную систему. Эта практика привела к долгому антимонопольному сражению. Теперь Microsoft, который заплатил европейским контролирующим органам $ 3 млрд, чтобы уладить вопрос с антимонопольными обвинениями, является одним из крупнейших критиков Google.

google / loopele.com

Г-жа Вестагер еще не обнародовала полный текст своей жалобы, но любой вред, который практика Google причинила конкурентам, возможно, будет трудно определить, потому что розничная торговля в Интернете остается очень конкурентоспособной. Некоторые сервисы сравнительных покупок потеряли клиентов после того, как Google начал поддерживать собственную службу, но эти компании могли также потерять пользователей из-за более сильных торговых сайтов, как Amazon и eBay. Google утверждает, что не подрывает конкуренцию, потому что его сервис составляет лишь малую долю онлайн-покупок в Европе.

У Google есть 10 недель, чтобы ответить на жалобу. Если г-жу Вестагер не удовлетворит ответ, она может оштрафовать компанию на сумму, составляющую до 10 процентов их глобальной выручки, то есть около 6,6 млрд долларов. Тогда компания может обжаловать ее решение в суде. Отдельно европейские чиновники изучают другие методы Google, в том числе его несанкционированное использование контента конкурирующих компаний, таких как Yelp и контроль компании над операционной системой Android, которая используется в большинстве мобильных телефонов в мире.

Существует еще одна проблема в деле Европейской комиссии против Google. Интернет-пользователи полагаются на интернет-поиск меньше, поскольку они проводят больше времени со своими мобильными телефонами, где они, как правило, непосредственно переходят к приложениям торговых сайтов, как eBay и Etsy. Многие люди просто не покупают товары в интернет, основываясь на том, как Google отображает результаты поиска. Контролирующие органы должны быть бдительными в наблюдении за тем, как доминирующие компании ведут бизнес. Но доказать, что практика наносит вред потребителям, может быть очень трудно, особенно когда очень быстро меняется способ того, как люди используют технологии.

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