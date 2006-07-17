Ангела Меркель отмечает день рождения в кругу ”восьмерки”

За столом переговоров на рабочем заседании саммита "большой восьмерки" начала с утра отмечать свой день рождения федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - сегодня ей исполняется 52 года. Перед началом встречи президент России лично поздравил германскую коллегу и от имени присутствующих вручил ей подарок - палехское панно.

Слова поздравления от работников протокола Ангела Меркель услышала и на подъезде к Константиновскому дворцу, где проходит заседание. "С днем рождения!" - перекрикивали шум дождя российские журналисты. "Спасибо", - улыбнувшись, ответила она по-русски.

"Фрау канцлерин", предпочитающая строгий стиль в одежде, не изменила ему и в день своего рождения. Она приехала на встречу в темном брючном костюме, как, впрочем, и все ее коллеги. Меркель благодарила за поздравления, но всем своим видом демонстрировала, что не ждет особого внимания.

Меркель принимает поздравления в отсутствии ее супруга - профессора химии Йоахима Зауэра, который предпочитает, если протокол это допускает, не отрываться от своих серьезных научных исследований ради светских обязанностей.

Однако, как рассказал РИА "Новости" источник из окружения федерального канцлера, приятный сюрприз от Ахима (так Ангела Меркель называет своего мужа) будет ожидать именинницу в этот день дома. К тому же поскольку Ангела Меркель родилась 17 июля 1954 года около 20:00, а мероприятия саммита планируется завершить в районе 17:00, родные и близкие канцлера не пропустят ее "рождения".

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