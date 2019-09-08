Прокуратура Нидерландов требует от России выдать Цемаха

Генеральная прокуратура Нидерландов сообщила родственникам жертв катастрофы MH17, что обратилась к российским властям с просьбой о выдаче подозреваемого по делу о крушении самолета Владимира Цемаха.

Власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского Boeing, ексначальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области Владимира Цемаха.

Об этом говорится в письме, которое голландская генпрокуратура направила родственникам жертв катастрофы MH17, сообщает общественный вещатель NOS.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала отвечать на вопрос, возможна ли выдача Цемаха, пишет российское издание The Insider.

"Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а [российский омбудсмен] Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен, тогда обращайтесь к нам", – сказала Захарова.

Москалькова в свою очередь напомнила, что уголовное производство в отношении Цемаха в Украине не закрыто.

"В соответствии с действующим законодательством, он может давать показания по видеосвязи либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в генпрокуратуру", – заявила омбудсмен.

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Как сообщал УНИАН, в конце июня на временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Снежном, СБУ задержала бывшего зенитчика «ДНР» Цемаха в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17. Его удерживали под стражей.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагали, что Цемах причастен к сбиванию «Боинга» и был свидетелем тех событий. В Bellingcat убеждены, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Совместной следственной группы.

В конце августа основатель Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Цемах включен в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

В то же время адвокат экс-боевика Роман Гонтарев в комментарии УНИАН заявил, что ему об этом ничего не известно. В СБУ отказались комментировать эту информацию.

5 сентября Киевский апелляционный суд принял решение изменить Цемаху меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Суд обязал Цемаха не покидать место постоянного проживания на оккупированной территории.

Прокурор сообщал, что украинские правоохранители подозревают Цемаха в участии в деятельности «ДНР» и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.