В Йемене ликвидирован один из главарей "Аль-Каиды", состоявший в списке опаснейших террористов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал Sky News Arabia.

"Террористическая организация "Аль-Каида" заявила о гибели одного из своих главарей в результате атаки американского беспилотного летательного аппарата на территории Йемена", - отмечает телеканал. По имеющейся информации, ликвидированный террорист - один из главарей "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" - Ибрагим ар-Рубаиш.

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Ибрагим ар-Рубаиш - подданный Саудовской Аравии, считался духовным лидером или муфтием группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

Одно время он содержался в американской тюрьме Гуантанамо, однако после экстрадиции в Саудовскую Аравию в 2006 году совершил побег из-под стражи и обосновался на территории Йемена. Эр-рияд внес ар-Рубаиша в список наиболее опасных и самых разыскиваемых террористов в мире.