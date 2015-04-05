Йемен обвинил Россию в скрытых поставках оружия повстанцам-хуситам

Об этом информационному агентству "Спутник" сообщил министр иностранных дел Йемена Рияд Яссин, передает «5 канал».

По словам главы МИД, самолеты из России, прибывшие в Йемен для эвакуации иностранных граждан, имели на борту вооружение, которое передали повстанцам.

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Дипломат призвал официальную Москву объяснить эту ситуацию и воздержаться от вмешательства в вооруженное противостояние в Йемене.

Российская сторона уже отреагировала на такие обвинения. По словам представителя ведомства Александра Лукашевича, информация ложная, а самолеты из России прибывают исключительно для того, чтобы забрать из зоны боевых действий российских граждан. Кроме того, российский спикер назвал подобные заявления со стороны Йемена «абсурдными, безответственными и провокационными» и призвал руководителя МИД Йемена «не заниматься опасным фантазерством».