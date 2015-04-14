Власти Финляндии обнаружили утечку переписки о России

Как сообщили агентству Bloomberg в пресс-службе финского правительства, утечку обнаружили в прошлую пятницу, передает Би-би-си. Власти выяснили, что неизвестные предложили журналистам копии электронных писем для публикации.

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Речь идет о переписке бывшего премьер-министра Юрки Катайнена с чиновниками. Представитель правительства затруднился ответить на вопрос, коснулась ли утечка писем, отправленных за рубеж. При этом в пресс-службе отметили, что фактически переписка так и не была опубликована.

В администрации нынешнего премьер-министра Александра Стубба, сменившего Катайнена летом прошлого года, факт утечки также подтвердили, уточнив, что сейчас проводят расследование случившегося.

Это уже не первый за последнее время случай утечки служебных документов в Финляндии. На прошлой неделе в прессе появилась служебная записка министерства финансов, касающаяся положения дел в Греции.