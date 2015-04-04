Лукашенко не исключает поставок оружия из России на Донбасс

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что из России были поставки оружия в зону конфликта на востоке Украины.

Как сообщает Радио Свобода, Лукашенко заявил об этом в интервью Bloomberg, телеверсию которого обнародовал телеканал «Беларусь 1».

Лукашенко подчеркнул, что точных данных о поставках Россией оружия террористам у него нет. "Я не занимался этими исследованиями, но я бы не исключал этого", – сказал он.

Он подчеркнул, что в конфликте на Донбассе задействовано оружие советского производства, которого, по его словам, "море" и в Восточной Европе, и в России, и в Беларуси. Такое оружие, отметил Лукашенко, поступает в Украину как с одной стороны конфликта, так и с другой.

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На вопрос о возможном участии российских войск в конфликте в Украине, белорусский президент ответил, что россияне "не настолько глупы, чтобы подставляться и посылать туда войска".