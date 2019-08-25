В город, где проходит саммит G7, неожиданно прибыл глава МИД Ирана

В аппарате президента Франции подтвердили, что Зарифе прибыл до Биаррица и его переговоров с США не запланировано.

Министр иностранных дел Ирана Могаммад Джавад Зарифе неожиданно прибыл в прибрежный курортный город Биаррица, на юго-западе Франции, где проходит саммит «Группы семи».

Читайте такжеБритания может согласиться выплатить лишь четверть суммы «отступных» за Brexit, в ЕС говорят о дефолте Лондона – СМИ

Как написал в твиттере пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави, там министр планирует «продолжить переговоры относительно последних мер президентов Ирана и Франции» – говорится о шагах, которые имели бы целью спасти многостороннее соглашение о ядерной программе Ирана 2015 года после одностороннего выхода из него США и введения американских санкций против Тегерана.

Но, сообщил спикер, переговоров с делегацией США не планируется, передает “Радио свобода”.

В аппарате президента Франции подтвердили, что Зарифе прибыл до Биаррица и его переговоров с США не запланировано.

Когда же после первых сообщений о прибытии иранского министра спросили президента США Дональда Трампа, тот ответил: «Без комментариев».

По словам Трампа, лидеры стран «Группы семи» провели вчера (24 августа) дискуссию по Ирану, и это позволило определить две общие линии: ни один член «Группы семи» не хочет, чтобы Иран получил атомную бомбу, и все члены «Группы семи» глубоко привержены стабильности и миру в регионе».

Ранее на полях саммита президент Франции Эмманюэль Макрон, который за два дня до того провел с главой МИД Ирана переговоры в Париже, пообещал продолжить эти переговоры с Тегераном следующими неделями, чтобы попытаться спасти сделку.

После тех переговоров 23 августа Зарифе назвал их добрыми и продуктивными и говорил о определенные предложения, Макрона, которых он не уточнял, только назвал «шагом в правильном направлении».

Ранее на этой неделе Макрон предлагал Евросоюзу или облегчить те санкции против Ирана, которые еще существуют вне ядерного соглашения, или разработать механизм компенсации вреда, который наносят иранской экономике новые санкции США, чтобы «дать возможность иранскому народу жить лучше», в обмен на возвращение Тегерана до полного выполнения сделки.

2018 года Трамп вывел Вашингтон с многосторонней ядерной сделки с Ираном, которая ограничила ядерную программу Тегерана так, чтобы он не смог одержать ядерного оружия, обвинив Иран в ее нарушениях. С тех пор он наложил на Тегеран уже несколько пакетов санкций США и грозит новыми ограничениями. В ответ Иран требует от других участников соглашения защитить Тегеран от американских санкций и, заявляя об их бездеятельности, начал демонстративно нарушать некоторые пункты соглашения.

Франция, Германия и Великобритания, которые в соглашении представляют Евросоюз, пытались спасти соглашение и разработали сложную систему финансово-бартерных операций, чтобы обойти санкции США и предоставить Ирану некоторое облегчение, но в Тегеране говорят, что этого не достаточно. Зато страны-участницы предупредили Иран, что он должен вернуться к выполнению своих обязательств.