Иран объявил о запуске ядерного реактора в Араке - СМИ

Президент США Дональд Трамп отреагировал на действия Ирана фразой "нехорошо".

Иран возобновит работу ядерного реактора на тяжелой воде, который расположен в городе Арак.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы Организации по атомной энергии (госструктура, контролирующая ядерные объекты страны) Али Акбара Салехи.

"Салехи напомнил "врагам Ирана", что у страны есть необходимая инфраструктура для производства атомной энергии, но отметил, что речь не идет о ядерном оружии. Как отмечает Reuters, реактор в Араке может производить плутоний, который используется в ядерных боеголовках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после выхода США из ядерной сделки (СВПД) с Ираном и возобновления антииранских санкций, связанных с поставками нефти, Тегеран в начале июля объявил, что доведет уровень обогащения урана выше максимума, который предусматривает сделка. Кроме того, страна пригрозила отказываться от выполнения части обязательств по СВПД каждые 60 дней.

Президент страны Хасан Рухани также предупреждал о планах настроить реактор в Араке для возможного производства плутония.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на действия Ирана фразой "нехорошо".