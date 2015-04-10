Поляки выступили против пробега путинских байкеров в их стране

Мотопробег по маршруту Москва-Минск-Брест-Вроцлав-Брно-Братислава-Вена-Мюнхен-Прага-Таргау-Карлсхорст-Берлин посвящен 70-летию Победы, сообщает Новое Время со ссылкой на Польское Радио.

Мотопробег Ночных волков, трасса которого проходит также через Польшу, уже вызвал протест среди поляков. В фейсбуке была создана страница Нет проезду бандитов из России через Польшу. Активисты призывают заблокировать проезд байкеров через страну.

"В местах, в которых появляются Ночные волки, вскоре начинается российская агрессия. Они были в Крыму еще до того, как его аннексировала Россия. Были в Донбассе, а сейчас убивают и совершают грабежи в городах, занятых россиянами. Является ли их проезд через Польшу предостережением для поляков или началом российской агрессии? Мы надеемся, что братство мотоциклистов, независимо от принадлежности к разным клубам, покажет им, где их место", - пишут администраторы страницы.

Читайте такжеПод санкции США попали любимый байкер Путина, представители аннексированного Крыма и боевики (полный список)"Ночные волки" открыто поддерживают политику Владимира Путина. Президент России даже получил от них на память кожаную куртку с эмблемами клуба и в 2009 году проехал во главе колонны мотоциклистов в Новороссийске.

Залдостанов считается приятелем Путина, и многократно организовывал встречи президента с байкерами.

Во время аннексии Крыма "Ночные волки" появились на полуострове с российскими флагами. Так называемые байкеры патрулировали дороги и охраняли занятые "зелеными человечками" здания. В пропагандистском фильме Крым. Путь на родину, показанном в первую годовщину аннексии Крыма, сообщалось также, что "Ночные волки" похитили и удерживали одного из украинских военных командиров.