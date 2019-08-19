В РФ горит предприятие по переработке пороха - СМИ
В городе Реж Свердловской области произошел пожар на предприятии по переработке взрывчатых веществ "Гефест-М" на территории бывшего химзавода.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя городской думы Алексея Копалова.
"Пожар есть, масштаб уточняется", - сказал он.
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Отмечается, что "Гефест-М" занимается ликвидацией бывшего химзавода.
Источник в экстренных службах региона сообщил, что площадь пожара на кровле цеха бывшего завода составляет 200 кв. метров.
"В городе Реж на территории завода "Гефест-М" загорелась кровля цеха, где происходила переработка пороха. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 кв. метров", - сказал собеседник агентства.
Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Информации о пострадавших не поступало.
Собеседник агентства пояснил, что на складе бывшего завода производилась утилизация отходов. "Химический завод не функционирует, на территории находится ООО "Гефест-М", которое занималось ликвидацией веществ, которые использовал химзавод", - пояснил источник.
По данным сайта предприятия, компания "Гефест-М" специализируется на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатых веществ промышленного назначения. Предприятие имеет ряд лицензий, в том числе, на утилизацию боеприпасов, деятельность, связанную с оборотом черных и цветных металлов, взрывчатых материалов.
Как сообщалось, 8 августа в Российской Федерации, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинского залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск, произошел взрыв.
Он сопровождался человеческими жертвами и краткосрочным повышением радиационного фона.