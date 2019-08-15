Аварийная посадка самолета в Подмосковье: количество пострадавших выросло до 23 (фото)

Среди пострадавших девять детей от 2 до 9 лет.

Количество пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолета Airbus A321, у которого при вылете из подмосковного аэропорта Жуковского из-за попадания птиц загорелся двигатель, выросло до 23 человек, среди них девять детей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На данный момент пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Возраст детей - от двух до девяти лет", - сказал источник.

Пострадавших доставили в больницы Жуковского и Раменского.

Как сообщил источник издания в воздушной гавани, в настоящее время в аэропорту Жуковский дежурят сотрудники психологической поддержки.

"У пассажиров выясняется, как они видят дальнейшее развитие событий. Для тех, кто хочет улететь, в оперативном порядке ищут способ это осуществить", - добавил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, самолет, на борту которого находились 234 человека, совершил экстренную посадку посреди кукурузного поля в Подмосковье. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся. Лайнер летел в оккупированный Симферополь. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.