На акции протеста в Москве задержано больше десятка несовершеннолетних (фоторепортаж)

На акциях по всей России задержано 325 человек.

На акции протеста в Москве, которая прошла в субботу, 10 августа, было задержано больше десяти подростков.

Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, передает «Интерфакс».

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"Больше десятка несовершеннолетних было задержано, но точных цифр пока нет", - сказал он.

По его словам, "большинство уже отпустили".

Напомним, по подсчетам волонтерского проекта «Белый счетчик» на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова в Москве приняли участие до 60 тыс. лиц.

На акциях по всей России задержано 325 человек.

Как сообщал УНИАН, с 14 июля в Москве проходят акции за допуск в городскую думу независимых кандидатов. Самыми массовыми стали несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа, на каждой из акций задержали более тысячи человек. После протестов 27 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и нападениях на силовиков (ст. 318 УК). Сейчас в ней 12 фигурантов.

10 августа в Москве также прошел митинг за свободные выборы и в поддержку арестованных во время предыдущих акций.Также акции и одиночные пикеты в поддержку протестующих прошли в других городах РФ. После митингов в Москве и Петербурге «ОМОН» начал массово задерживать активистов.