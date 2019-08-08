В Бишкеке силовики разогнали сторонников задержанного экс-президента Кыргызстана

Силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который был задержан ранее в четверг, собрались в центре Бишкека и направились к Белому дому, где находится офис главы государства.

Как пишет Би-Би-Си, от Белого дома агрессивно настроенные люди направились на площадь, где установлен флагшток с государственным флагом, после чего силовики с щитами и дубинками начали разгонять толпу.

Силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как следует из трансляции телеканала "Апрель", толпу удалось рассеять.

Ранее толпа собралась на центральной площади города Ала-Тоо. Ее численность журналисты оценивали в одну тысячу человек.

После этого собравшиеся преодолели металлические заграждения и вышли на проезжую часть проспекта Чуй и, выкрикивая лозунги с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова, двинулись в сторону офиса президента.

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Теперь территория у Белого дома полностью очищена от митингующих, милиция вытесняет людей с соседних улиц при помощи светошумовых гранат.

Проводятся мероприятия по установлению и задержанию организаторов, пытающихся дестабилизировать обстановку в городе Бишкек, цитирует сообщение МВД агентство Акипресс.

Как сообщал УНИАН, в Кыргызстане вечером 7 августа спецназовцы пытались задержать экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева, были предприняты две попытки штурма. Но бывшего главу государства так и не задержали.

Вследствие столкновений при попытке силовиков задержать Атамбаева 7 августа, пострадали 52 человека.

Сегодня, 8 августа, Алмазбек Атамбаев сдался властям и был вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Он не выдвигался на очередной срок, решив поддержать кандидата Сооронбая Жээнбекова. Но после смены власти между политиками возник конфликт. Вследствие этого члены Социал-демократической партии Кыргызстана, к которой относятся и Атамбаев, и Жээнбеков, разделились на сторонников бывшего и действующего президентов.