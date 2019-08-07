Массовые расстрелы в США: Трамп встретился с пострадавшими и родными жертв

В ночь с четвертого на пятое августа в США произошло сразу два случая стрельбы в общественных местах - в техасском Эль-Пасо и Дейтоне, штат Огайо.

Президент Дональд Трамп с его жена Мелания посетили город Дейтон в Огайо, где несколько дней назад 24-летний стрелок убил девять человек.

В Дейтоне Трампа встретили группы протестующих, но на улицах были и те, кто поддержал визит президента. Трамп посетил городскую больницу, но на месте стрельбы остановки не сделал, передает Би-Би-Си.

В ночь с четвертого на пятое августа в США произошло сразу два случая стрельбы в общественных местах - в техасском Эль-Пасо и Дейтоне, штат Огайо. В первом нападении погибли 22 человека, во втором - девять человек. Стрельба в Эль-Пасо в Техасе расследуется как акт внутреннего терроризма. Мотивы стрелка в Дейтоне пока не известны. После массовых убийств Трамп подвергся резкой критике за свои антииммигрантские высказывания. Многие оппоненты его заявления, как они считают, подстегивают радикалов.

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В первую очередь Трамп посетил Дейтон. Конвой президента направился к больнице, где Трамп встретился с ранеными, работавшими на месте стрельбы сотрудниками экстренных служб, а также с родственниками жертв.

У больницы собралась толпа протестующих, которые призывали Трампа "что-нибудь сделать" и "положить конец ненависти". Перед тем, как Трамп вышел из больницы, протестующих отгородили от выхода машиной "скорой помощи", сообщают местные СМИ.

Пресс-секретарь президента Стефани Гришем в "Твиттере" опубликовала короткие отрывки бесед Трампа с пострадавшими. "За вами смотрел Бог. Я хочу, чтобы вы знали, что мы с вами - до конца", - говорит президент.

Опрошенные газетой New York Times протестующие считают, что Трамп несет косвенную ответственность за стрельбу. Заявления Трампа "подливают масла в огонь", - говорит вышедший на улицы Дейтона Джим Мейдвелл. "Он питается негативом, ненавистью и страхом", - считает он.

Ближе к концу визита полицейское управление Дейтона сообщило, что Трамп не будет останавливаться на месте стрельбы в округе Орегон. Как сообщает New York Times, в этом месте собралась большая группа демонстрантов.

Официальных заявлений по итогам визита в Дейтон Трамп не делал. Он готовится вылететь в Эль-Пасо.

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В беседе с журналистами перед вылетом в Дейтон Трамп отверг обвинения в том, что его заявления привели к росту расового антииммигрантского экстремизма в США. Он сказал, что его риторика не сильно влияет на настроения в стране.

На лужайке у Белого дома перед вылетом в Дейтон один из журналистов спросил Трампа, не считает ли он, что его заявления разжигают расовый экстремизм.

Трамп ответил, что не считает, что его риторика так сильно влияет на американское общество, а оппоненты критикуют его ради политических очков.

"Меня очень заботил бы рост популярности любой группы с идеологией ненависти - мне такое не нравится. Будь то группы с идеологией белого превосходства или любого другого превосходства, например антифа, любой группы с идеологией ненависти", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп призвал ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти и массовые убийства.