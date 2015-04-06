В России хотят сделать поселок, в котором снимался "Левиафан", культурным и туристическим центром

Такую программу предложил фермерский кооператив "Lavkalavka" в рамках проекта развития регионов "Большая Земля", передает ТАСС.

"Инициаторы проекта собираются раскрыть и запустить механизмы возрождения Териберки и даже больше - показать, как можно общими силами преобразить недооцененную русскую глубинку", - сообщили в пресс-службе.

Для реализации проекта участники надеются привлечь внимание российской общественности к жизни поселка, чтобы показать его с лучшей стороны, а затем проводить здесь ежегодный фестиваль, развивать туризм и инфраструктуру поселка.

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Проект поддержали Минсельхоз РФ, Общественная палата и общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России". В ближайшее время пройдут переговоры активистов с властями Мурманской области, на которых будут обсуждаться конкретные шаги.

Териберка станет пилотной площадкой. Как сообщают на своем сайте авторы проекта, они намерены "разработать и запустить механизмы возрождения этого северного поселка, чтобы масштабировать этот опыт и на другие регионы".

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Первые попытки развивать туризм в Териберке на волне популярности фильма "Левиафан" были предприняты еще зимой, когда заполярные турагентства стали предлагать поездки по местам съемок ленты. Как сообщали в одной из туркомпаний, в поездку входят все города Кольского Заполярья, где снимали фильм.

Подобный тур включает как посещение мест, непосредственно показанных в "Левиафане", так и достопримечательности населенных пунктов. Например, Музей камня в Кировске, основу экспозиции которого составляет коллекция минералов, найденных на апатитовом руднике горы Кукисвумчорр. О том, насколько тур пользуется спросом, турагентства не сообщают.

Ранее УНИАН сообщал, что антивоенные "Мандарины" и "антироссийский" "Левиафан" номинированы на Оскар.