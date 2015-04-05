Число жертв наводнения в Чили возросло до 25 человек

Количество жертв наводнения в Чили увеличилось до 25 человек. Специалисты предупреждают, что ожидать уменьшения интенсивности стихии воды в ближайшее время не стоит.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си. По данным чилийских властей, пропавшими без вести считаются 101 человек. Из-за дождей в Андах частично затопило расположенные в предгорьях города. Тысячи людей остались без электричества и питьевой воды. Читайте такжеВ Чили в результате наводнения погибли 14 человек, 20 - пропали без вести Пустыня Атакама, где произошло наводнение, считается самым засушливым местом на планете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter