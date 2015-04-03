МН-17: Объединенная следственная группа избегает вопросов о вине Кремля? - Forbes

Об этом пишет Пол Родерик Грегори в аналитической статье, которая называется «МН-17: Объединенная следственная группа избегает вопросов о вине Кремля?», - опубликованной на сайте Forbes.com.

Эта группа следователей разместила видео на YouTube, на котором показано, как ракетная установка «БУК», с помощью которого якобы был сбит малазийский самолет, проследовала из России в восточную Украину, до места своего расположения вблизи места крушения, и как ее поспешно вывезли обратно в Россию. Это видео было размещено, чтобы побудить очевидцев дать показания. Поскольку очевидцы – это жители оккупированной восточной Украины, следственная группа предложила им программу защиты свидетелей.

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Russia Today (RT), российская телекомпания, которая занимается распространением кремлевской пропаганды за рубежом, раскритиковала видео следственной группы, ссылаясь на нехватку «общедоступных доказательств, которые можно проверить», кроме доказательств Министерства обороны РФ, указывающих на нахождение «украинских систем ПВО и военных самолетов в районе крушения в тот день, когда был сбит малазийский боинг». Несмотря ни на что, Кремль будет и дальше утверждать, что ответственность за трагедию лежит на Украине.

На видео, размещенном следователями, видно, как «БУК» въехал на территорию восточной Украины на грузовике Volvo, затем ночь простоял припаркованным возле «отеля», проехав через несколько небольших городов по пути в Торез, а после крушения самолета был поспешно вывезен обратно через российскую границу. Видео также содержит стенограммы перехваченных разговоров между экипажем (кодовое название «Библиотекарь») и разными контроллерами, с которыми обсуждалось место расположения «БУКа», где его нужно было оставить. А на следующий день экипаж подтвердил, что после «вчерашнего хаоса, грузовик вернулся в Россию».

В этом видео почти ничего нового. Видеозаписи, на которых показано, как «БУК» передвигался от одного пункта к другому, и записи перехваченных телефонных звонков многие уже видели и комментировали. Хотя российские источники горячо оспаривают их подлинность, голландский прокурор пришел к выводу, что перехваченные аудиозаписи являются подлинными. Это, возможно, самая важная новость. Если эти аудиозаписи являются подлинными, то записи перехваченных разговоров между повстанцами и высокопоставленными российскими чиновниками сразу после катастрофы, также должны быть подлинными.

Я могу понять методический подход следственной группы, но призывы к очевидцам дать показания могут привести к тому, что появится еще больше противоречивых отчетов и даже заказных российских статей. Если истинная цель заключается в том, чтобы привлечь к ответственности настоящих виновных, следственная группа должна разговаривать с теми, кто «наверху», ведь с самого первого дня было ясно, что они не только знали о катастрофе, но и сами принимали в этом участие.

В статье, которую я написал еще в июле, я указал на тех, кого следственной комиссии стоило бы допросить:

Опросить Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин), самопровозглашенного командира Донецкой Народной Республики, о его сообщении про сбитый транспортный самолет, опубликованном в социальных сетях через несколько минут после крушения: «Это научит их не летать в нашем небе». Спросите Стрелкова, почему он удалил это сообщение через несколько минут.

Опросить Игоря Безлера (псевдоним Бес) о его разговоре с полковником российской военной разведки Василием Гераниным, во время которого Безлер сообщил ему, что самолет был сбит за 15 минут до разговора.

Опросить командира батальона «Восток» Александра Ходаковского о его указаниях, которые он давал мятежникам, чтобы те собирали и прятали обломки самолета, отдавали улики только людям Стрелкова, нашли и спрятали черные ящики, а также сказал, что «в Москве на высшем уровне очень заинтересованы в том, чтобы это было исполнено».

Допросить Олега Бугрова, начальника штаба самопровозглашенной Луганской Народной Республики о его разговоре 14 июля с «Ореоном», офицером российской военной разведки, уделив особое внимание его словам: «Теперь у нас есть «Бук», мы можем сбивать самолеты».

Допросить Сергея Хмурого, заместителя Игоря Стрелкова, командира повстанческих сил так называемой Донецкой Народной Республики, о его разговоре 17 июля с «Боцманом», российским военным разведчиком, и активистом повстанцев «Бурятом», во время которого он сказал: «Слава Богу, БУК-М прибыл сегодня утром.

Эти личности представляли непосредственную структуру управления как на востоке Украины, так и в России по состоянию на 17 июля. Этих людей несложно найти. Гражданин России Стрелков регулярно выступает на открытых форумах после своего возвращения в Россию, утверждая, что именно он начал войну в восточной Украине. Безлер разместил видео на YouTube, в котором он отрицает информацию о том, что его якобы «нейтрализовала» российская служба разведки, и говорит, что он жив и здоров, находится в украинском городе Полтаве. Ходаковский продолжает командовать батальоном «Восток» и признал (в интервью Reuters), что у повстанцев есть «БУКи». Я полагаю, что украинская разведка с радостью предоставила бы следственной группе адреса других личностей, чьи разговоры были перехвачены, таких как Хмурый, Бугров и Геранин.

Если следственная группа начнет допрашивать таких как Стрелков, Безлер, Ходаковский, Хмурый, это будет означать, что она начала расследование уже на другом уровне политического и военного командования. Абсолютно нелогично полагать, что российские «БУКи» (для управления которыми нужны подготовленные экипажи и сложная логистика) появились для того, чтобы срочно лишить украинских военных преимущества в небе над восточной Украиной, без одобрения высшего руководства российских вооруженных сил и Кремля. Такое решение было принято на значительно высшем уровне, а не теми, кто был на месте преступления.

Британская газета The Guardian пишет, что борьба за выплату компенсаций жертвам крушения малазийского самолета будет длиться в течение нескольких лет, и будет успешной только в том случае, если правительства возглавят эту борьбу, не оставляя одних семьи погибших. По словам одного эксперта: «одно государство должно стремиться выиграть дело у другого государства [России] с помощью третейского решения либо решения совета Международной организации гражданской авиации, и если это не удается, дело должно быть рассмотрено международным судом».

То, что следственная группа до сих пор не опросила российских чиновников, лидеров сепаратистов и офицеров, владеющих детальной и бесценной информацией о том, как был сбит малазийских самолет, вероятно, говорит о нежелании, а может даже и трусости, которые не позволяют привлечь к ответственности настоящих виновников трагедии. Путину и Кремлю не стоит беспокоиться. Даже если следственная группа начнет действовать сообща и переходить на следующие уровни, Путин может предоставить Стрелкову, Безлеру и другим депутатскую неприкосновенность, либо заставить их исчезнуть.