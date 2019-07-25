Бывшая королева красоты умерла после шестилетней борьбы с раком (фото)

Девушка была победительницей конкурсов "Мисс Сербия-2009" и "Мисс Европа" в 2014.

Известный блогер и бывшая королева красоты - "Мисс Европа-2014" - Дияна Милойкович умерла после шестилетней борьбы с раком.

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Диагноз девушке поставили, когда ей было 27 лет. На своей странице в Instagram она подробно рассказывала о борьбе со страшной болезнью, передает Mirror.

Медики обнаружили у Дияны инвазивный рак матки, а через несколько месяцев после этого метастазы распространились на другие органы.

Как она писала в соцсети, все эти годы она не жалела ни себя, ни сил и всячески пыталась жить полноценной жизнью.

Несколько недель назад блогерше срочно понадобилось переливание крови, так как ее состояние резко ухудшилось. Но это не помогло, она скончалась.

Как сообщал УНИАН, президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер в возрасте 92 лет.