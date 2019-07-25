Умер 92-летний президент Туниса
14:06, 25 июля 2019Мир
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Лидер страны умер после того, как его в третий раз за несколько недель госпитализировали.
Эс-Себси умер на 93 году жизни / REUTERS
Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси умер в возрасте 92 лет.
Об этом сообщает The New York Times.
Лидер страны умер после того, как его в третий раз за несколько недель госпитализировали.
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В то же время, точная причина смерти Эс-Себси, не уточняется.
Эс-Себси был первым демократически избранным президентом Туниса, который возглавил страну в 2014 году. Ранее он объявил, что не будет принимать участия в выборах, назначенных на ноябрь. По его словам, президентом Туниса должен стать новый и молодой человек.
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