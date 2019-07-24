Gazeta Wyborcza: Россия растеряна после выборов в Украине

Украинская избирательная кампания прошла так, что пропагандисты Кремля даже не нашли, к чему придраться.

В Москве не спешат комментировать результаты парламентских выборов в Украине, на которых большим победителем стала президентская партия «Слуга народа». Российские газеты признают, что Россия, несмотря на все усилия, теряет влияние на соседнюю страну.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza. Украинские события уже несколько лет остаются главной темой для официальных российских СМИ. Но в воскресенье вечером, когда появились первые прогнозы относительно результатов выборов Верховной Рады, информационные программы на телеканалах Кремля очень вскользь прошлись по Украине.

В частности, «Россия 1» делала ставку на «низкую» явку ниже 50%. Это должно было стать доказательством того, что украинцев больше не интересуют избирательные процессы. Но явка в Украине была на 3% выше, чем в России, когда она выбирала свою Государственную Думу. И об этом российские пропагандисты, конечно же, умолчали.

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В понедельник «Российская газета» подчеркнула, что «заработанные на полях в Польше» и рассеянные по всему миру в поисках хлеба «заробитчане» вообще проигнорировать выборы. Государственная газета обращала внимание на то, что в далекой Австралии в голосовании приняли участие лишь 25% украинцев, которые там находятся.

Кремлевская пропаганда в этот раз не нашла своей любимой «пищи» в виде избирательных скандалов, фальсификаций и драк. Ведущая «Россия 1» Ольга Скабеева пожаловалась своим зрителям, что избирательная кампания в Украине прошла «нетипичным способом, потому что была спокойной и мирной». Слабые результаты националистических сил тоже лишили кремлевскую пропаганду возможности пугать россиян подъемом «бандеровцев». Солисты российской политической сцены вопреки своим традициям после украинских выборов по крайней мере до вечера понедельника хранили молчание. Очевидно, они ждали сигнала сверху, который бы им сообщил, как к новой ситуации будет относиться Кремль.

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Gazeta Wyborcza обращает внимание на то, что пророссийская партия «Оппозиционная платформа» Виктора Медведчука набрала 13% голосов. И это довольно неплохой результат. Но Москву он не радует. Политическая сила кума Владимира Путина будет иметь в Верховной Раде примерно 35 мест. И это не на много больше, чем пророссийские силы имели на протяжении последних пяти лет. Таким образом, она станет бездарной оппозицией к правящей партии Владимира Зеленского.

Российские СМИ напоминали, что Россия много инвестировала в Медведчука. Она не только финансирует его. Недавно его принимал премьер-министр Дмитрий Медведев, обещая в случае избирательного успеха предоставить Украине скидку на газ в размере 25%. Именно с Медведчуком Москва ведет переговоры об обмене пленными. Но все эти усилия ничего не дали.