ЦИК обработала почти 100% голосов на выборах в Раду: что изменилось, какие партии проходят (видео)

По результатам подсчета голосов, в Раду проходят пять партий.

ЦИК публикует официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду по многомандатному округу, состоявшихся 21 июля 2019 года.

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После обработки 99,45% протоколов голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 43,17%;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,01%;

"Батькивщина" - 8,18%;

"Европейская солидарность" - 8,11%;

"Голос" - 5,83%.

За остальные партии проголосовали менее 5% избирателей.

Отметим, что изначально на третьем месте по результатам обработки протоколов ЦИК была "Европейская солидарность" Порошенко, позже ее "подвинула" "Батькивщина" Тимошенко.

Согласно окончательным данным Национального экзитпола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.