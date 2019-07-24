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ЦИК обработала почти 100% голосов на выборах в Раду: что изменилось, какие партии проходят (видео)

12:47, 24 июля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация REUTERS

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После обработки 99,45% протоколов голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 43,17%;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,01%;

"Батькивщина" - 8,18%;

"Европейская солидарность" - 8,11%;

"Голос" - 5,83%.

За остальные партии проголосовали менее 5% избирателей. 

Отметим, что изначально на третьем месте по результатам обработки протоколов ЦИК была "Европейская солидарность" Порошенко, позже ее "подвинула" "Батькивщина" Тимошенко.

Согласно окончательным данным Национального экзитпола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

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Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #Рада#Порошенко#выборы#ЦИК#партия Батькивщина#Слуга народа