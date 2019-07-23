Япония подняла свои истребители из-за конфликта России и Южной Кореи в воздухе
12:44, 23 июля 2019Мир
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Правительство страны также выразило протест Сеулу и Москве.
Иллюстрация / REUTERS
Япония подняла истребители в воздух из-за инцидента с российскими и южнокорейскими самолетами.
Воздушные силы обороны Токио, тем самым отреагировали на нарушение границ в районе островов Такэсима в Японском море, которые являются спорной территорией Токио и Сеула. Об этом пишет ТАСС.
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Правительство страны также выразило протест Сеулу и Москве.
Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства над территории Японского моря. В ответ на действия РФ, истребители Сеула произвели предупредительные выстрелы.
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