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Япония подняла свои истребители из-за конфликта России и Южной Кореи в воздухе

12:44, 23 июля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Воздушные силы обороны Токио, тем самым отреагировали на нарушение границ в районе островов Такэсима в Японском море, которые являются спорной территорией Токио и Сеула. Об этом пишет ТАСС.

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Правительство страны также выразило протест Сеулу и Москве.

Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства над территории Японского моря. В ответ на действия РФ, истребители Сеула произвели предупредительные выстрелы.

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Теги: #Япония#истребитель