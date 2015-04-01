Президент Молдовы объявил Путину "бойкот", отказавшись ехать в Москву 9 мая

Как сообщает «Немецкая волна», по словам пресс-секретаря главы государства Влада Цуркану, Тимофти уже «дал официальный ответ по этому поводу». 9 мая президент Молдовы примет участие в торжествах в Кишиневе.

Также пресс-секретарь главы государства подтвердил, что молдавские военные не поедут 9 мая в столице РФ. Ранее министр обороны Молдовы Виорел Чиботару заявил, что «подразделения национальной армии получили приглашение для участия в параде Победы в Москве, но политическое решение по этому поводу должно принять руководство страны».

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По инициативе Партии коммунистов парламент Молдовы объявил 2015 Годом ветеранов Второй мировой войны. 9 мая всем участникам войны, которые живут в стране, вручат специальную памятную медаль. Ее получат как ветераны советской армии, так и румынской, которая воевала на стороне Германии. Всего в Молдове осталось в живых около 1,7 тыс. ветеранов войны.