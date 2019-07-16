Пятая годовщина трагедии MH17: ЕС обратился с заявлением к России
Европейский союз призвал Российскую Федерацию признать свою ответственность за катастрофу малазийского рейса MH17 и начать сотрудничество со следствием.
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Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по политике безопасности Федерики Могерини.
"Европейский cоюз вновь подтверждает свою полную поддержку всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и ответственности для жертв и их ближайших родственников, в соответствии с Резолюцией 2166 ООН", - говорится в заявлении.
В своем заявлении ЕС приветствует объявление Совместной следственной группы о том, что в Нидерландах будут возбуждены уголовные дела против четырех человек.
"ЕС призывает Россию принять свою ответственность и в полной мере сотрудничать с текущим расследованием. ЕС выражает полную уверенность в независимости и профессионализме юридических процедур, которые еще будут происходить", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНИАН, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к уничтожению самолета. Суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года.