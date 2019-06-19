Прокуратура Нидерландов о катастрофе MH17: Россия знает о применении "Бука", но молчит об этом

Международная совместная следственная группа намерена выяснить, кто именно отдал приказ в России направить этот ЗРК в Украину.

В Нидерландах заявляют, что доказательства того, что Россия знает о применении российского зенитно-ракетного комплекса "БУК" из 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ при сбитии малазийского самолета рейса MH17, но молчит об этом.

Об этом на пресс-конференции в Ньювейгене (Нидерланды) сообщил главный прокурор Нидерландов, председатель международной совместной следственной группы Фред Вестербеке, которая занимается расследованием трагедии.

"Мы теперь имеем информацию, есть доказательства, что Российская Федерация причастна к этой трагедии и этому преступлению так или иначе", - сказал Вестербеке.

По его словам, после 17 июля 2014 года Россия могла сообщить, что именно произошло. "Поскольку она знает. Я убежден, она знает, что произошло, потому что зенитная установка "БУК" из 53-й бригады (зенитная-ракетная бригада вооруженных сил РФ, дислоцирующаяся в Курске - УНИАН) была применена, и она знает это, и не предоставила нам эту информацию. Я бы не назвал это сотрудничеством", - подчеркнул Вестербеке.

Также он заявил, что ЗРК "БУК" был доставлен на оккупированную часть Донбасса из России после 11 июля 2014 года. "Мы хотим знать, кто был причастен к процессу принятия решения в Российской Федерации", - сказал Вестербеке.

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Как отметил главный прокурор, судебный процесс по наказанию виновных может длиться как минимум год. "Может быть длиннее, может, даже короче, но я ожидаю, что он будет короче", - сказал Вестербеке.

В свою очередь, председатель центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паульсен сообщил, что уже удалось пообщаться с около 300 свидетелями.

При этом существует возможность предоставления защиты свидетелям с помощью соответствующей программы. "Мы имеем все надлежащие механизмы для них... Программа по защите свидетелей возможна", - сказал Паульсен.

По его словам, по мнению следствия, все еще возможно идентифицировать подозреваемых и получить больше доказательств в рамках дальнейшего расследования.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, Вестербеке заявил, что суд над подозреваемыми в сбитии малазийского "Боинга" в небе над Донецкой областью летом 2014 года начнется 9 марта 2020 года.

Первыми четырьмя подозреваемыми лицами в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "главой 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.