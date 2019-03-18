Норвегия собрала доказательства вмешательства России в систему GPS во время учений НАТО

Теперь скандинавская страна требует от Москвы объяснений.

В Норвегии утверждают, что собрали электронные доказательства того, что российские силы действительно подрывали работу системы GPS во время военных учений НАТО в Северной Европе в прошлом году. Об этом сегодня заявил министр обороны скандинавской страны.

Как сообщает Reuters, и Норвегия, и Финляндия в прошлом ноябре заявляли, что Россия «глушила» сигналы GPS до и во время учений союзников. И это навредило не только военным, но и гражданскому транспортному трафику над Арктикой. Москва, как обычно, отрицала эти обвинения.

«Россия попросила нас предоставить доказательства. Мы дали ей доказательства», - сказал министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен, добавив, что речь идет о сборе данных, которые доказывают, что сигнал GPS был подавлен.

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«Россия сказала: «Спасибо, мы дадим ответ, когда наши эксперты рассмотрят данные». Со стороны России дать объяснения было бы позитивным шагом», - добавил Бакке-Енсен.

«Быть соседом россиян означает быть терпеливым», - сказал норвежский министр.

На вопрос журналистов, умышлено ли российские силы «глушили» GPS в Норвегии, он ответил: «Они действовали очень близко к границе и они знали, что это повлияет на другую сторону».